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  • Afişaj cu funcţii multiple pentru un plus de productivitate
  • Afişaj cu funcţii multiple pentru un plus de productivitate
  • Afişaj cu funcţii multiple pentru un plus de productivitate
  • Afişaj cu funcţii multiple pentru un plus de productivitate
  • Afişaj cu funcţii multiple pentru un plus de productivitate
  • Afişaj cu funcţii multiple pentru un plus de productivitate

Producție oprită

BrillianceMonitor LCD cu SmartImage

17S1AB/00

Afişaj cu funcţii multiple pentru un plus de productivitate
Cu funcţii ca SmartImage, SmartContrast, SmartControl şi TrueVision, afişajul business economic 17S1 vă creşte productivitatea
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Afişaj cu funcţii multiple pentru un plus de productivitate

  • 17" S-line

  • 1280 x 1024

  • Format 5:4

Intrare dublă pentru semnal analogic VGA şi digital DVI

Intrare dublă pentru semnal analogic VGA şi digital DVI

Intrarea dublă oferă conectori pentru intrare analogică VGA şi digitală DVI.

SmartImage: Experienţă de afişare optimă şi intuitivă

SmartImage: Experienţă de afişare optimă şi intuitivă

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Imagine, Divertisment, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage îmbunătăţeşte dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia imaginilor şi clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Reglare excelentă a imaginii, fără dificultăţi, cu SmartControl II

SmartControl II este un software integrat în monitoare, cu o interfaţă grafică pe ecran uşor de folosit, care vă ghidează la operaţiile de reglare fină a rezoluţiei, calibrarea culorilor şi la reglarea altor setări de afişare inclusiv luminozitatea, contrastul, ceasul şi aspectul, poziţia, RGB, balansul de alb şi, la modelele cu boxe integrate, volumul.

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