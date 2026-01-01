SmartImage: Experienţă de afişare optimă şi intuitivă

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Imagine, Divertisment, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage îmbunătăţeşte dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia imaginilor şi clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!