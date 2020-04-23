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Producție oprită
TAUH201WT/00
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe permeabile pentru urechi
Pliere compactă
Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.
Difuzoarele acustice din neodim de 32 mm îţi oferă sunet clar şi bas puternic.
Microfonul încorporat cu anularea ecoului păstrează sunetul clar atunci când vrei să vorbeşti.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
pawlos
23/04/2020
Polska
Angajat Philips
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Avantaje
cena, brzmienie, wytrzymałość
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
God1980
02/03/2022
България
Cumpărător verificat
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Avantaje
Лек,удобен и прецизен!
Dezavantaje
Няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUH201BK Слушалки с микрофон
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUH201BK Слушалки с микрофон