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Producție oprită

Căşti cu microfon

TAUH201BK/00

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Acesta este momentul tău
Creează-ţi propriul spaţiu. Aceste căşti supraauriculare îţi oferă sunet clar şi bas pătrunzător. Banda de cap este atât de uşoară încât de abia o vei simţi. Cablul plat este nu se încurcă. Cupele sunt moi şi pliabile, potrivite pentru plecarea la drum.
Vezi toate beneficiile

Acesta este momentul tău

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe permeabile pentru urechi

  • Pliere compactă

Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.

Difuzoare acustice din neodim de 32 mm. Sunet clar. Bas puternic.

Difuzoarele acustice din neodim de 32 mm îţi oferă sunet clar şi bas puternic.

Microfon încorporat cu anularea ecoului, pentru sunet clar

Microfonul încorporat cu anularea ecoului păstrează sunetul clar atunci când vrei să vorbeşti.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Avantaje

cena, brzmienie, wytrzymałość

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

02/03/2022

България

България

Cumpărător verificat

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Avantaje

Лек,удобен и прецизен!

Dezavantaje

Няма

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUH201BK Слушалки с микрофон

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUH201BK Слушалки с микрофон

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