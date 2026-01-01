Nu pierde niciun ritm.

Aceste căşti true wireless cu difuzoare de 10 mm şi anulare activă hibridă a zgomotului îţi permit să auzi sunetele care contează. Cu un design în formă de „crosă de hochei”, rezistenţă la stropire şi transpiraţie IPX4 şi un toc de încărcare de buzunar pentru 24 de ore de redare.