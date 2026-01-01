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Producție oprită

Căşti true wireless

TAT4507SL/00

Disponibil în

Alb
Alb
Argintiu
Argintiu

Nu pierde niciun ritm.

Aceste căşti true wireless cu difuzoare de 10 mm şi anulare activă hibridă a zgomotului îţi permit să auzi sunetele care contează. Cu un design în formă de „crosă de hochei”, rezistenţă la stropire şi transpiraţie IPX4 şi un toc de încărcare de buzunar pentru 24 de ore de redare.

Vezi toate beneficiile

Nu pierde niciun ritm.

  • Anulare activă hibridă a zgomotului

  • 2x2 microfoane pentru apeluri clare

  • Toc de încărcare de buzunar

  • Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie

Anulare activă hibridă a zgomotului

Anulare activă hibridă a zgomotului

Aceste căşti dispun de anulare activă hibridă a zgomotului, care filtrează zgomotele pe care nu doreşti să le auzi. Modul Conştientizare îţi permite să reintri în contact cu lumea atunci când ai nevoie. Modalitatea perfectă de a aprecia sunetele preferate!

2x2 microfoane pentru apeluri extrem de clare

2x2 microfoane pentru apeluri extrem de clare

Aceste căşti dispun de un algoritm de anulare a zgomotului cu două microfoane pentru a-ţi oferi o claritate excelentă a apelurilor. Cele două microfoane cu tehnologie beamforming din fiecare cască reduc zgomotul ambiant, astfel încât să vă puteţi auzi limpede. Comunici clar de fiecare dată!

Fixare intraauriculară sigură, comodă

Fixare intraauriculară sigură, comodă

Aceste căşti confortabile se fixează în siguranţă în canalele auriculare, creând o etanşare perfectă ce diminuează zgomotul exterior. Auzi fiecare ritm şi fiecare cuvânt! Bucură-te de un confort real cu cele trei dimensiuni de capace auriculare moi din silicon, interschimbabile.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.