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Producție oprită
TAT4507SL/00
Nu pierde niciun ritm.
Aceste căşti true wireless cu difuzoare de 10 mm şi anulare activă hibridă a zgomotului îţi permit să auzi sunetele care contează. Cu un design în formă de „crosă de hochei”, rezistenţă la stropire şi transpiraţie IPX4 şi un toc de încărcare de buzunar pentru 24 de ore de redare.
Anulare activă hibridă a zgomotului
2x2 microfoane pentru apeluri clare
Toc de încărcare de buzunar
Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie
Aceste căşti dispun de anulare activă hibridă a zgomotului, care filtrează zgomotele pe care nu doreşti să le auzi. Modul Conştientizare îţi permite să reintri în contact cu lumea atunci când ai nevoie. Modalitatea perfectă de a aprecia sunetele preferate!
Aceste căşti dispun de un algoritm de anulare a zgomotului cu două microfoane pentru a-ţi oferi o claritate excelentă a apelurilor. Cele două microfoane cu tehnologie beamforming din fiecare cască reduc zgomotul ambiant, astfel încât să vă puteţi auzi limpede. Comunici clar de fiecare dată!
Aceste căşti confortabile se fixează în siguranţă în canalele auriculare, creând o etanşare perfectă ce diminuează zgomotul exterior. Auzi fiecare ritm şi fiecare cuvânt! Bucură-te de un confort real cu cele trei dimensiuni de capace auriculare moi din silicon, interschimbabile.
Recenzii
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.