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TAT3508WT/00
Sunet natural
Anularea zgomotului
Apeluri mai clare în mişcare
Bluetooth LE Audio*
Anularea zgomotului reduce zgomotul extern, inclusiv pe cel produs de vânt, pentru a te putea concentra asupra melodiilor sau apelurilor. Lasă-l pe modul automat sau foloseşte aplicaţia Philips Headphones pentru a-l regla. Vrei să auzi mai mult din ce se întâmplă în jur? Atinge o cască pentru a activa modul Conştientizare.
Când eşti într-un apel, un microfon dedicat îţi preia sunetul vocii, în timp ce un algoritm AI elimină zgomotul de fundal din mediul tău. Interlocutorul va auzi vocea ta, nu traficul sau discuţiile oamenilor care stau lângă tine!
Aceste căşti intraauriculare vor funcţiona cu dispozitive care acceptă Bluetooth LE Audio şi codecul LC3 pentru a-ţi oferi o conexiune mai stabilă şi un sunet semnificativ mai bun. Sunetul nu va scădea în intensitate dacă transmiţi muzică sau preiei apeluri în zone construite şi practic nu există niciun decalaj dacă vizionezi filme sau jocuri.
3.8
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
dobromir007
11/04/2024
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Avantaje
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Avantaje
bateria, muzyka
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Avantaje
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Necesită o actualizare de software. Aplicaţia Philips Headphones te va anunţa când este disponibilă cea mai recentă versiune de software.