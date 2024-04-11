ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
  • De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua

Căşti true wireless

TAT3508BK/00

3.8
| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua
Arată întotdeauna bine! Aceste căşti intraauriculare true wireless cu anularea zgomotului oferă un sunet excelent şi reduc zgomotul produs de vânt. Te poţi lăsa captivat de melodii şi poţi beneficia de apeluri clare în mişcare. Pune tocul de încărcare în buzunar şi eşti gata să-ţi începi ziua.
Vezi toate beneficiile

De la muzică la apeluri, ritmul te însoţeşte toată ziua

  • Sunet natural

  • Anularea zgomotului

  • Apeluri mai clare în mişcare

  • Bluetooth LE Audio*

Îţi vei auzi mereu muzica. Anularea zgomotului

Îţi vei auzi mereu muzica. Anularea zgomotului

Anularea zgomotului reduce zgomotul extern, inclusiv pe cel produs de vânt, pentru a te putea concentra asupra melodiilor sau apelurilor. Lasă-l pe modul automat sau foloseşte aplicaţia Philips Headphones pentru a-l regla. Vrei să auzi mai mult din ce se întâmplă în jur? Atinge o cască pentru a activa modul Conştientizare.

Apeluri mai clare în mişcare. Te vor auzi pe tine, nu zgomotul

Apeluri mai clare în mişcare. Te vor auzi pe tine, nu zgomotul

Când eşti într-un apel, un microfon dedicat îţi preia sunetul vocii, în timp ce un algoritm AI elimină zgomotul de fundal din mediul tău. Interlocutorul va auzi vocea ta, nu traficul sau discuţiile oamenilor care stau lângă tine!

Conectivitate şi sunet mai bune. Bluetooth de generaţie următoare*

Conectivitate şi sunet mai bune. Bluetooth de generaţie următoare*

Aceste căşti intraauriculare vor funcţiona cu dispozitive care acceptă Bluetooth LE Audio şi codecul LC3 pentru a-ţi oferi o conexiune mai stabilă şi un sunet semnificativ mai bun. Sunetul nu va scădea în intensitate dacă transmiţi muzică sau preiei apeluri în zone construite şi practic nu există niciun decalaj dacă vizionezi filme sau jocuri.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

3.8

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Avantaje

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Avantaje

bateria, muzyka

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Avantaje

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Necesită o actualizare de software. Aplicaţia Philips Headphones te va anunţa când este disponibilă cea mai recentă versiune de software.