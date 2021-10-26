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Producție oprită
TAT2205RD/00
Difuzoare de 6 mm/design închis
Bluetooth®
Tocul mic de încărcare este cât se poate de convenabil, iar aceste căşti true wireless sunt totodată rezistente la stropire din orice direcţie. Nu le va deranja puţină transpiraţie şi nu trebuie să-ţi faci griji dacă te prinde ploaia.
Porneşte la drum cu mai multe sesiuni de încărcare. Obţii până la 4 ore de redare la o singură încărcare, plus 8 ore suplimentare cu un toc încărcat complet. O încărcare scurtă de 15 minute în toc îţi oferă o oră de redare. Încărcarea completă a tocului durează 2 ore prin USB-C.
Beneficiezi de sunet excelent din difuzoarele din neodim de 6 mm şi îţi poţi reda melodiile în confort real, mulţumită designului comod şi uşor. Capacele auriculare moi, interschimbabile te ajută să găseşti o fixare intraauriculară comodă.
2.9
din 5
19
Recenzii
Szöszke
26/10/2021
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Nagyon jó termék
Ami nem tetszik hogy nem magyar a hívó fél bemondás
Avantaje
Kényelmes, tiszta hang
Dezavantaje
Nem magyar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Галина К.
13/12/2021
Україна
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші