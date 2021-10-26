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Producție oprită

2000 seriesCăşti true wireless intraauriculare

TAT2205BL/00

2.9
| (19) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roşu
Roşu
Mereu pregătit
Există ceva mai util decât căştile true wireless cu un toc de încărcare care încape în buzunarul blugilor? Aceste căşti intraauriculare rezistente la stropire şi la transpiraţie îţi oferă un sunet excelent şi un timp de redare de până la 12 ore.
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Mereu pregătit

  • Difuzoare de 6 mm/design închis

  • Bluetooth®

Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

Tocul mic de încărcare este cât se poate de convenabil, iar aceste căşti true wireless sunt totodată rezistente la stropire din orice direcţie. Nu le va deranja puţină transpiraţie şi nu trebuie să-ţi faci griji dacă te prinde ploaia.

Toc de încărcare foarte mic pentru până la 12 ore de redare

Porneşte la drum cu mai multe sesiuni de încărcare. Obţii până la 4 ore de redare la o singură încărcare, plus 8 ore suplimentare cu un toc încărcat complet. O încărcare scurtă de 15 minute în toc îţi oferă o oră de redare. Încărcarea completă a tocului durează 2 ore prin USB-C.

Fixare sigură şi confortabilă

Beneficiezi de sunet excelent din difuzoarele din neodim de 6 mm şi îţi poţi reda melodiile în confort real, mulţumită designului comod şi uşor. Capacele auriculare moi, interschimbabile te ajută să găseşti o fixare intraauriculară comodă.

Specificaţii tehnice

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2.9

din 5

19

Recenzii

2

26/10/2021

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Nagyon jó termék

Ami nem tetszik hogy nem magyar a hívó fél bemondás

Avantaje

Kényelmes, tiszta hang

Dezavantaje

Nem magyar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

13/12/2021

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

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