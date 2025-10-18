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TAT2149WT/00
Minuscule, dar puternice
Cu designul lor extrem de confortabil, aceste căști true wireless minuscule se simt plăcut și arată bine întreaga zi! Oferă performanțe impresionante pentru dimensiunile lor, cu sunet excelent și bas suplimentar la volume reduse. Ieși din casă? Tocul poate fi prins chiar și de un breloc.
Căști true wireless minuscule
Toc de încărcare pentru breloc
Sunet natural. Bas dinamic
Apeluri clare
Cele mai mici căști true wireless create vreodată de noi se mândresc cu un design discret, care se potrivește perfect și este extrem de confortabil, chiar dacă le porți întreaga zi. Căștile stau în urechea externă, astfel încât niciun dop nu pătrunde în canalul auditiv: dacă ai nevoie de puțin mai multă fixare, poți alege dintre trei mărimi de manșoane din silicon (incluse).
Aceste căști true wireless pot fi mici, dar nu va trebui să mărești volumul pentru a obține cel mai bun sunet de la difuzoarele lor de 10 mm. Activează Basul dinamic prin casca stângă sau din aplicația Philips Headphones și te poți bucura de întreaga putere a liniilor de bas preferate chiar și atunci când asculți la volum redus.
Vocea ta se va auzi clar în timpul apelurilor. Un microfon dedicat captează sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului atenuează o parte din zgomotul de fundal din jur.
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1.7
din 5
3
Recenzii
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Dezavantaje
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data utilizării 2025-09-18
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data utilizării 2025-09-18
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Avantaje
Kompaktní velikost
Dezavantaje
Vypadává zvuk
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Data utilizării 2026-07-30
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Data utilizării 2026-07-30
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Dezavantaje
Не се прикрепя към ухото.
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Data utilizării 2026-05-09
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Data utilizării 2026-05-09