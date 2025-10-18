ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produs şi accesorii
  • Imagine primară
  • Foto produs unic
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produs şi accesorii
  • Imagine primară

Căști true wireless

TAT2149WT/00

1.7

| (3) Recenzii

Disponibil în

Negru
Negru
Alb
Alb

Minuscule, dar puternice

Cu designul lor extrem de confortabil, aceste căști true wireless minuscule se simt plăcut și arată bine întreaga zi! Oferă performanțe impresionante pentru dimensiunile lor, cu sunet excelent și bas suplimentar la volume reduse. Ieși din casă? Tocul poate fi prins chiar și de un breloc.

Vezi toate beneficiile

Minuscule, dar puternice

  • Căști true wireless minuscule

  • Toc de încărcare pentru breloc

  • Sunet natural. Bas dinamic

  • Apeluri clare

Căști minuscule. Potrivire extrem de confortabilă

Căști minuscule. Potrivire extrem de confortabilă

Cele mai mici căști true wireless create vreodată de noi se mândresc cu un design discret, care se potrivește perfect și este extrem de confortabil, chiar dacă le porți întreaga zi. Căștile stau în urechea externă, astfel încât niciun dop nu pătrunde în canalul auditiv: dacă ai nevoie de puțin mai multă fixare, poți alege dintre trei mărimi de manșoane din silicon (incluse).

Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass

Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass

Aceste căști true wireless pot fi mici, dar nu va trebui să mărești volumul pentru a obține cel mai bun sunet de la difuzoarele lor de 10 mm. Activează Basul dinamic prin casca stângă sau din aplicația Philips Headphones și te poți bucura de întreaga putere a liniilor de bas preferate chiar și atunci când asculți la volum redus.

Apeluri clare. Ceilalți vor auzi ce spui

Apeluri clare. Ceilalți vor auzi ce spui

Vocea ta se va auzi clar în timpul apelurilor. Un microfon dedicat captează sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului atenuează o parte din zgomotul de fundal din jur.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

1.7

din 5

3

Recenzii

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Dezavantaje

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data utilizării 2025-09-18

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data utilizării 2025-09-18

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Avantaje

Kompaktní velikost

Dezavantaje

Vypadává zvuk

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Data utilizării 2026-07-30

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Data utilizării 2026-07-30

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Dezavantaje

Не се прикрепя към ухото.

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Data utilizării 2026-05-09

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Data utilizării 2026-05-09

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips