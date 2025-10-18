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TAT2149WT/00
Mici, dar puternice
Cu designul lor confortabil, aceste căşti true wireless sunt confortabile şi arată bine toată ziua! Acestea oferă un sunet excelent şi un bas suplimentar la volum redus. Doreşti să ieşi în oraş? Carcasa poate fi prinsă chiar şi pe un breloc.
Căşti intraauriculare true wireless mici
Toc de încărcare cu breloc
Sunet natural. Bas dinamic
Apeluri clare
Cele mai mici căşti intraauriculare true wireless cu un design redus, care se potrivesc excelent - şi se simt grozav - chiar dacă le porţi toată ziua. Căştile stau în urechea externă, fără ca vârful lor să intre în canalul urechii: dacă ai nevoie de un pic mai multă aderenţă, există trei dimensiuni de huse de silicon (incluse) din care poţi alege.
Chiar dacă aceste căşti auriculare true wireless sunt mici, nu va trebui să măreşti volumul pentru a obţine cel mai bun sunet de la difuzoarele lor de 10 mm. Activează Dynamic Bass prin casca stângă sau prin aplicaţia Philips Headphones şi te poţi bucura de puterea maximă a basului, chiar dacă asculţi în linişte.
Vocea ta va se va auzi clar atunci când eşti într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.
1.5
din 5
2
Recenzii
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Dezavantaje
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data utilizării 2025-09-18
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data utilizării 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Dezavantaje
Не се прикрепя към ухото.
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Data utilizării 2026-05-09
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Data utilizării 2026-05-09