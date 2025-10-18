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2000 seriesCăști true wireless

TAT2149BK/00

1.5

| (2) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Mici, dar puternice

Cu designul lor confortabil, aceste căşti true wireless sunt confortabile şi arată bine toată ziua! Acestea oferă un sunet excelent şi un bas suplimentar la volum redus. Doreşti să ieşi în oraş? Carcasa poate fi prinsă chiar şi pe un breloc.

Vezi toate beneficiile

Mici, dar puternice

  • Căşti intraauriculare true wireless mici

  • Toc de încărcare cu breloc

  • Sunet natural. Bas dinamic

  • Apeluri clare

Căşti intraauriculare ultra-mici. Potrivire foarte comodă

Căşti intraauriculare ultra-mici. Potrivire foarte comodă

Cele mai mici căşti intraauriculare true wireless cu un design redus, care se potrivesc excelent - şi se simt grozav - chiar dacă le porţi toată ziua. Căştile stau în urechea externă, fără ca vârful lor să intre în canalul urechii: dacă ai nevoie de un pic mai multă aderenţă, există trei dimensiuni de huse de silicon (incluse) din care poţi alege.

Sunet excelent chiar şi la volum redus, cu Dynamic Bass

Sunet excelent chiar şi la volum redus, cu Dynamic Bass

Chiar dacă aceste căşti auriculare true wireless sunt mici, nu va trebui să măreşti volumul pentru a obţine cel mai bun sunet de la difuzoarele lor de 10 mm. Activează Dynamic Bass prin casca stângă sau prin aplicaţia Philips Headphones şi te poţi bucura de puterea maximă a basului, chiar dacă asculţi în linişte.

Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui

Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui

Vocea ta va se va auzi clar atunci când eşti într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

Specificaţii tehnice

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1.5

din 5

2

Recenzii

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Dezavantaje

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data utilizării 2025-09-18

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data utilizării 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Dezavantaje

Не се прикрепя към ухото.

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Data utilizării 2026-05-09

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Data utilizării 2026-05-09

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