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Producție oprită

Căşti true wireless

TAT1207YL/00

3.9
| (14) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Galben
Galben
Negru
Negru
Ia cu tine
Găseşte-le, conectează-le şi eşti gata de drum! Aceste căşti true wireless vin împreună cu un toc de încărcare foarte mic care încape perfect în buzunar, pentru a te bucura de un sunet clar şi convenabil oriunde te-ai duce. Cu protecţie IPX4, rezistente la stropire şi la transpiraţie şi cu o durată de redare de până la 18 ore!
Vezi toate beneficiile

Ia cu tine

  • Căşti cu o potrivire confortabilă

  • Toc de încărcare foarte mic

  • Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie

  • Până la 18 ore de redare

Fixare intraauriculară sigură, comodă

Aceste căşti confortabile se fixează în siguranţă în urechile tale, creând o etanşeitate perfectă ce diminuează zgomotul exterior. Auzi fiecare ritm şi fiecare cuvânt! Bucură-te de un confort real cu capetele auriculare din silicon, moi, interschimbabile, disponibile în trei mărimi.

Toc de încărcare USB-C foarte mic

Acest toc foarte mic îţi oferă putere reală într-un pachet mic. Complet încărcate, căștile îţi oferă 6 ore de redare iar un toc complet încărcat adaugă încă 12 ore. Pentru o încărcare rapidă de 15 minute primeşti o oră în plus!!

Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

Driverele puternice de 6 mm cu clasificare IPX4 îţi permit să te bucuri de un sunet excelent pe orice vreme! Căştile sunt rezistente la stropire şi nu vor fi afectate de puţină ploaie sau transpiraţie, astfel că nu trebuie să îţi faci griji dacă te prinde ploaia.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.9

din 5

14

Recenzii

2

25/12/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Avantaje

Stosunek jakości do ceny

Dezavantaje

Póki co brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/02/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Good Headphones

battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!

Avantaje

Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money

Dezavantaje

microphone could be better

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

10/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość wykonania

Bardzo dobra cena i jakość wykonania długi czas pracy bateri

Avantaje

Funkcjonalność

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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