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Producție oprită
TAT1207BL/00
Căşti cu o potrivire confortabilă
Toc de încărcare foarte mic
Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie
Până la 18 ore de redare
Aceste căşti confortabile se fixează în siguranţă în urechile tale, creând o etanşeitate perfectă ce diminuează zgomotul exterior. Auzi fiecare ritm şi fiecare cuvânt! Bucură-te de un confort real cu capetele auriculare din silicon, moi, interschimbabile, disponibile în trei mărimi.
Acest toc foarte mic îţi oferă putere reală într-un pachet mic. Complet încărcate, căștile îţi oferă 6 ore de redare iar un toc complet încărcat adaugă încă 12 ore. Pentru o încărcare rapidă de 15 minute primeşti o oră în plus!!
Driverele puternice de 6 mm cu clasificare IPX4 îţi permit să te bucuri de un sunet excelent pe orice vreme! Căştile sunt rezistente la stropire şi nu vor fi afectate de puţină ploaie sau transpiraţie, astfel că nu trebuie să îţi faci griji dacă te prinde ploaia.
3.9
din 5
14
Recenzii
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Avantaje
Stosunek jakości do ceny
Dezavantaje
Póki co brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ezzat
17/02/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Good Headphones
battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!
Avantaje
Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money
Dezavantaje
microphone could be better
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Konrad499
10/12/2022
Polska
Bardzo dobra jakość wykonania
Bardzo dobra cena i jakość wykonania długi czas pracy bateri
Avantaje
Funkcjonalność
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless