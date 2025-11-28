Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
TAT1108WT/00
Apeluri clare
Difuzoare 6 mm pentru bas puternic
Design ergonomic pentru confort
Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie
Indiferent de cât de lungă este ziua ta, poţi conta pe aceste căşti. Beneficiezi de 5 ore de redare şi de încă 10 ore de la tocul de încărcare comod, de buzunar.
Bucură-te de sunet aşa cum a fost menit să fie auzit. Aceste căşti folosesc difuzoare dinamice de 6 mm cu un design personalizat pentru a-ţi oferi o experienţă audio realistă. Puterea mare a difuzoarelor îmbunătăţeşte dinamica şi basul, astfel încât să nu pierzi niciun ritm.
Nu lăsa sunetele din jur să îţi întrerupă audiţia. Aceste căşti dispun de un microfon AI care foloseşte un algoritm AI avansat pentru a elimina zgomotul pe care nu vrei să-l auzi şi a asigura apeluri clare. Auzi şi fii auzit limpede de fiecare dată.
4.7
din 5
9
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
wookie-ls
14/05/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bardzo dobre słuchawki
Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.
Avantaje
Dźwięk, jakość, bateria.
Dezavantaje
Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.