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Căşti true wireless

TAT1108BK/00

4.7
| (9) Recenzii | 86% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Auzi clar sunetele
Ascultă melodiile şi apelurile în mod corespunzător. Aceste căşti True Wireless folosesc difuzoare de 6 mm pentru sunet bogat şi bas puternic şi un microfon AI pentru apeluri clare. Cu rezistenţă la stropire şi transpiraţie IPX4 şi toc de încărcare de buzunar pentru 15 ore de redare.
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  • Apeluri clare

  • Difuzoare 6 mm pentru bas puternic

  • Design ergonomic pentru confort

  • Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie

Fără griji. Până la 15 ore de redare cu tocul

Indiferent de cât de lungă este ziua ta, poţi conta pe aceste căşti. Beneficiezi de 5 ore de redare şi de încă 10 ore de la tocul de încărcare comod, de buzunar.

Difuzoare personalizate de 6 mm pentru sunet excelent şi bas puternic

Bucură-te de sunet aşa cum a fost menit să fie auzit. Aceste căşti folosesc difuzoare dinamice de 6 mm cu un design personalizat pentru a-ţi oferi o experienţă audio realistă. Puterea mare a difuzoarelor îmbunătăţeşte dinamica şi basul, astfel încât să nu pierzi niciun ritm.

Microfon AI pentru apeluri clare

Nu lăsa sunetele din jur să îţi întrerupă audiţia. Aceste căşti dispun de un microfon AI care foloseşte un algoritm AI avansat pentru a elimina zgomotul pe care nu vrei să-l auzi şi a asigura apeluri clare. Auzi şi fii auzit limpede de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

9

Recenzii

86%

recomandă acest produs

3
2
1

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Cumpărător verificat

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

14/05/2025

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobre słuchawki

Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.

Avantaje

Dźwięk, jakość, bateria.

Dezavantaje

Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.