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TAQ2000WT/00
Căşti true wireless cu design deschis
Stil de manşetă pentru urechi
Până la 28 de ore de redare
Bluetooth multipunct
Aceste căşti cu design deschis se fixează uşor, dar sigur, pe urechea exterioară, iar o articulaţie flexibilă îţi permite să reglezi prinderea pentru confort maxim. Driverele de precizie cu conducţie de aer direcţionează sunetul în canalul urechii fără a-l sigila, astfel încât vei auzi ce se întâmplă şi în imediata ta apropiere.
Te bucuri de 7 ore de redare la o încărcare completă şi 21 de ore suplimentare prin toc. Dacă ai nevoie de un plus rapid, introdu căştile în toc pentru doar 15 minute şi vei obţine o oră în plus. O reîncărcare completă a căştilor durează 2 ore, iar modul mono îţi permite să foloseşti doar o cască, în timp ce cealaltă se încarcă.
Conectivitatea Bluetooth avansată îţi oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme şi te poţi conecta la două dispozitive cu Bluetooth în acelaşi timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt şi fără a se pierde sunetul.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Avantaje
Váha, konstrukce okolo uší
Dezavantaje
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka