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  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
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  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
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  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
  • Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.

2000 seriesCăşti true wireless cu design deschis

TAQ2000BK/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.
Bucură-te de sunet clar şi confort pe tot parcursul zilei cu căştile intraauriculare true wireless pe care le porţi ca pe o manşetă pentru urechi. Fiecare cască se fixează uşor, dar sigur, în timp ce designul deschis îţi permite să auzi lumea din jur, precum şi ceea ce asculţi.
Vezi toate beneficiile

Stil de manşetă pentru urechi. Design deschis.

  • Căşti true wireless cu design deschis

  • Stil de manşetă pentru urechi

  • Până la 28 de ore de redare

  • Bluetooth multipunct

Căşti cu design deschis în stil de manşetă pentru urechi. Confortabile toată ziua

Căşti cu design deschis în stil de manşetă pentru urechi. Confortabile toată ziua

Aceste căşti cu design deschis se fixează uşor, dar sigur, pe urechea exterioară, iar o articulaţie flexibilă îţi permite să reglezi prinderea pentru confort maxim. Driverele de precizie cu conducţie de aer direcţionează sunetul în canalul urechii fără a-l sigila, astfel încât vei auzi ce se întâmplă şi în imediata ta apropiere.

Timp de redare de până la 28 de ore. Toc de încărcare mic

Timp de redare de până la 28 de ore. Toc de încărcare mic

Te bucuri de 7 ore de redare la o încărcare completă şi 21 de ore suplimentare prin toc. Dacă ai nevoie de un plus rapid, introdu căştile în toc pentru doar 15 minute şi vei obţine o oră în plus. O reîncărcare completă a căştilor durează 2 ore, iar modul mono îţi permite să foloseşti doar o cască, în timp ce cealaltă se încarcă.

Conexiune Bluetooth multipunct stabilă

Conexiune Bluetooth multipunct stabilă

Conectivitatea Bluetooth avansată îţi oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme şi te poţi conecta la două dispozitive cu Bluetooth în acelaşi timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt şi fără a se pierde sunetul.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Avantaje

Váha, konstrukce okolo uší

Dezavantaje

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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