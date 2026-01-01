The Tube

Forme îndrăzneţe. Culori retro. Putere modernă. The Tube readuce la viaţă un simbol al anilor ’80, cu un sunet stereo mai bogat, mai amplu şi conectivitate fără întreruperi. De la petreceri acasă la petreceri pe stradă, dă volumul mai tare şi lasă muzica să se răspândească.