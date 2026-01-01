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TAMS80Y/00
The Tube
Forme îndrăzneţe. Culori retro. Putere modernă. The Tube readuce la viaţă un simbol al anilor ’80, cu un sunet stereo mai bogat, mai amplu şi conectivitate fără întreruperi. De la petreceri acasă la petreceri pe stradă, dă volumul mai tare şi lasă muzica să se răspândească.
Sunet uimitor. Aspect retro
280 W max (140 W RMS)
Durată de redare de până la 24 de ore
Rezistenţă la apă/praf IP67
Sub forma iconică a modelului The Tube se află un sistem stereo cu 2 căi, care oferă o putere maximă de 280 W (140 W RMS) şi o scenă sonoră mai largă şi mai captivantă. Dacă petrecerea se mută în aer liber, poţi activa funcţia Moving Sound pentru a da basului mai mult impact şi a menţine sunetul clar în spaţiu deschis.
Difuzoarele duble de 5,25”, tweeterele dedicate şi un crossover activ lucrează împreună pentru a separa cu precizie frecvenţele înalte de cele joase. Radiatoarele pasive duble adaugă profunzime basului. Rezultatul? Sunet stereo autentic, cu o profunzime puternică şi detalii clare şi bine definite.
Bluetooth® 6.0 îţi va permite să redai în timp real fără întreruperi enervante ale sunetului şi poţi conecta The Tube la două dispozitive simultan. De asemenea, poţi conecta un dispozitiv extern la portul USB-C şi poţi asculta muzică în acest fel.
Recenzii
Marca verbală şi siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală şi siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deţinute de Bluetooth SIG, Inc.
Având clasa IP67, difuzorul boxei este etanş la praf şi poate fi introdus în apă timp de până la 30 de minute la o adâncime de până la 1 m.