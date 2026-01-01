Un simbol al anilor ’80, reinventat

Sub forma iconică a modelului The Tube se află un sistem stereo cu 2 căi, care oferă o putere maximă de 280 W (140 W RMS) şi o scenă sonoră mai largă şi mai captivantă. Dacă petrecerea se mută în aer liber, poţi activa funcţia Moving Sound pentru a da basului mai mult impact şi a menţine sunetul clar în spaţiu deschis.