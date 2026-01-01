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TAMS80B/00
The Tube
Forme îndrăznețe. Culori retro. Putere modernă. The Tube readuce la viață un simbol al anilor ’80, cu un sunet stereo mai bogat și mai amplu și conectivitate fără întreruperi. De la sesiuni muzicale acasă la petreceri în stradă, dă volumul mai tare și lasă muzica să se răspândească.
Sunet impresionant. Aspect retro
280 W max. (140 W RMS)
Până la 24 de ore de redare
Rezistență la praf și apă IP67
Sub forma iconică a modelului The Tube se află un sistem stereo cu 2 căi, care oferă o putere maximă de 280 W (140 W RMS) şi o scenă sonoră mai largă şi mai captivantă. Dacă petrecerea se mută în aer liber, poţi activa funcţia Moving Sound pentru a da basului mai mult impact şi a menţine sunetul clar în spaţiu deschis.
Difuzoarele duble de 5”, tweeterele dedicate și un crossover activ lucrează împreună pentru a separa cu precizie frecvenţele înalte de cele joase. Radiatoarele pasive duble adaugă profunzime basului. Rezultatul? Sunet stereo autentic, cu o profunzime puternică şi detalii clare şi bine definite.
Bluetooth® 6.0 îţi va permite să redai în timp real fără întreruperi enervante ale sunetului şi poţi conecta The Tube la două dispozitive simultan. De asemenea, poţi conecta un dispozitiv extern la portul USB-C şi poţi asculta muzică în acest fel.
Recenzii
Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc.
Clasa de protecție IP67 înseamnă că difuzorul este etanș la praf și poate fi scufundat timp de până la 30 de minute, la o adâncime de până la 1 m.