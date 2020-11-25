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Producție oprită
TAKH402PK/00
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Pregăteşte-i de distracţie cu căştile supraauriculare îndrăzneţe cu lumini care se aprind. Aceste căşti wireless rezistente sunt limitate la un volum de 85 dB. Cu un panou cu LED-uri în interiorul cupelor, copiii pot să îşi înveselească stilul prin lumini colorate.
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
De la excursii până la orele săptămânale petrecute în faţa ecranului televizorului sau tabletei, copiii vor adora aceste căşti supraauriculare wireless. Au parte de 20 de ore de redare la o singură încărcare: suficient cât să le mai alimenteze distracţia câteva zile sau mai mult.
Proiectate special pentru a proteja urechile copiilor, aceste căşti dispun de difuzoare acustice de 32 mm, limitate la un nivel de zgomot de 85 dB. Te poţi relaxa, ştiind că cei mici se bucură în siguranţă de melodiile, filmele şi jocurile lor.
Pernuţele moi pentru cupe şi pernuţa moale pentru banda de cap asigură confortul copiilor – indiferent dacă ascultă muzică sau urmăresc pe YouTube canalele preferate.
5.0
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Avantaje
Wygoda, dźwięk
Dezavantaje
kolor
Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2019-10-25
Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Avantaje
jakosc, cena
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2020-10-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe