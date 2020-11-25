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Producție oprită

Căşti wireless

TAKH402PK/00

5

| (11) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Albastru
Albastru
Roz
Roz

Fii o vedetă

Pregăteşte-i de distracţie cu căştile supraauriculare îndrăzneţe cu lumini care se aprind. Aceste căşti wireless rezistente sunt limitate la un volum de 85 dB. Cu un panou cu LED-uri în interiorul cupelor, copiii pot să îşi înveselească stilul prin lumini colorate.

Vezi toate beneficiile

Fii o vedetă

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

20 de ore de redare. Fără fire, fără cabluri încurcate.

De la excursii până la orele săptămânale petrecute în faţa ecranului televizorului sau tabletei, copiii vor adora aceste căşti supraauriculare wireless. Au parte de 20 de ore de redare la o singură încărcare: suficient cât să le mai alimenteze distracţia câteva zile sau mai mult.

Difuzoare acustice de 32 mm. Sunet clar.

Proiectate special pentru a proteja urechile copiilor, aceste căşti dispun de difuzoare acustice de 32 mm, limitate la un nivel de zgomot de 85 dB. Te poţi relaxa, ştiind că cei mici se bucură în siguranţă de melodiile, filmele şi jocurile lor.

Pernuţe confortabile pentru cupe şi banda de cap. Perfecte pentru urechile copiilor.

Pernuţele moi pentru cupe şi pernuţa moale pentru banda de cap asigură confortul copiilor – indiferent dacă ascultă muzică sau urmăresc pe YouTube canalele preferate.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

11

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Avantaje

Wygoda, dźwięk

Dezavantaje

kolor

Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2019-10-25

Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Avantaje

jakosc, cena

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2020-10-24

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

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