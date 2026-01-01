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Producție oprită
TAKH301BL/00
Fă ce îţi place
Distrează-te cu aceste căşti supraauriculare pe care copiii le pot aranja cum vor ei. Căştile au un volum limitat la 85 dB şi sunt destul de rezistente pentru a le pune într-un ghiozdan. Copiii le pot decora cu autocolante sau cu propriile lor opere de artă!
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.
Proiectate special pentru a proteja urechile copiilor, aceste căşti dispun de difuzoare acustice de 32 mm, limitate la un nivel de zgomot de 85 dB. Te poţi relaxa, ştiind că cei mici se bucură în siguranţă de melodiile, filmele şi jocurile lor.
Copiii pot personaliza aceste căşti cu autocolante sau chiar cu propriile lor creaţii. Învelişul exterior transparent al cupelor se deschide, astfel că în interior se poate pune un desen. Împreună cu căştile sunt oferite trei seturi de autocolante şi carduri grafice.
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