Anulare adaptivă a zgomotului pentru audiţie sigură oriunde

Anularea adaptivă a zgomotului se adaptează automat la mediul înconjurător, astfel încât copiii să se poată concentra în linişte sau să audă sunetele în locuri zgomotoase, fără a solicita mărirea volumului! Comenzile de pe căşti activează Modul de conştientizare, astfel încât aceştia să poată auzi ce se întâmplă în jurul lor, iar funcţia de Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să vă poată auzi în timp ce poartă căştile.