Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
TAK5500AL/00
Disponibil în
Volum limitat la 85 dB
Anularea zgomotului Pro
Partajare audio wireless
Durabile şi pliabile
Aceste căşti au o fixare confortabilă pe ureche, care ajută la reducerea pasivă a zgomotului din jur şi o limită de volum de 75 dB, perfectă pentru audiţie în medii mai silenţioase. Pentru locaţii mai zgomotoase, anularea zgomotului poate fi activată prin intermediul căştilor sau al aplicaţiei Philips Headphones, iar părinţii pot seta un mod de călătorie de 85 dB în aplicaţie.*
Anularea adaptivă a zgomotului se adaptează automat la mediul înconjurător, astfel încât copiii să se poată concentra în linişte sau să audă sunetele în locuri zgomotoase, fără a solicita mărirea volumului! Comenzile de pe căşti activează Modul de conştientizare, astfel încât aceştia să poată auzi ce se întâmplă în jurul lor, iar funcţia de Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să vă poată auzi în timp ce poartă căştile.
Dacă şi prietenii copilului tău au o pereche de căşti Philips K5500, aceştia îşi pot conecta căştile în serie şi pot asculta acelaşi sunet. O pereche de căşti este conectată la dispozitivul inteligent de la care doresc să asculte şi apoi ambii prieteni trebuie să apese butonul multifuncţional pentru a intra în modul de partajare audio.
Recenzii
Volumul este limitat la 75 dB în modul normal şi la 85 dB în modul de călătorie, în conformitate cu standardele EN 50332 pentru audiţie în siguranţă.