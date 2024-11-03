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TAK4607PP/00
Perfecte pentru joacă
Aceste căşti wireless cu design deschis le permit copiilor să audă totul. Limitează timpul de redare şi volumul prin aplicaţia Philips. Designul sigur şi fix şi banda de cap reglabilă le permit căştilor să se adapteze pe măsură ce copilul creşte şi nu vor cădea când se joacă!
Căşti wireless cu design deschis
Conducţie osoasă
Control parental din aplicaţie
Protecţie împotriva apei IPX5
Copiii sunt mereu în mişcare! Cupele acestor căşti uşoare se aşază chiar în partea din faţa urechilor, astfel încât indiferent dacă se joacă, fac lecţii online sau ascultă muzică, căştile vor rămâne fixe şi confortabile.
Aceste căşti utilizează tehnologia de conducţie osoasă pentru a le permite copiilor să-şi audă muzica, lecţiile sau jocurile. Acest lucru permite cupelor căştilor să fie aşezate în partea din faţă a urechilor – astfel, copilul tău va auzi tot ce se întâmplă în jur.
Limitează cu uşurinţă atât volumul, cât şi timpul de redare cu aplicaţia Philips. Nivelul de decibeli al căştilor este limitat la 85 dB, însă poate fi setat la un nivel şi mai scăzut pentru urechi mai sensibile. Setează timpul de redare pentru o zi sau o săptămână, iar un mesaj vocal le va reaminti copiilor când s-a terminat timpul!
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Avantaje
super pre dieťa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Data utilizării 2023-11-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Data utilizării 2023-11-03
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.
Volum limitat la < 85 dB în conformitate cu standardele EN 50332 pentru audiţie în siguranţă.