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Căşti wireless cu design deschis pentru copii

TAK4607PP/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Gri
Gri
Verde
Verde
Violet
Violet

Perfecte pentru joacă

Aceste căşti wireless cu design deschis le permit copiilor să audă totul. Limitează timpul de redare şi volumul prin aplicaţia Philips. Designul sigur şi fix şi banda de cap reglabilă le permit căştilor să se adapteze pe măsură ce copilul creşte şi nu vor cădea când se joacă!

Vezi toate beneficiile

Perfecte pentru joacă

  • Căşti wireless cu design deschis

  • Conducţie osoasă

  • Control parental din aplicaţie

  • Protecţie împotriva apei IPX5

Design deschis şi confortabil

Design deschis şi confortabil

Copiii sunt mereu în mişcare! Cupele acestor căşti uşoare se aşază chiar în partea din faţa urechilor, astfel încât indiferent dacă se joacă, fac lecţii online sau ascultă muzică, căştile vor rămâne fixe şi confortabile.

Design deschis pentru conştientizare totală

Design deschis pentru conştientizare totală

Aceste căşti utilizează tehnologia de conducţie osoasă pentru a le permite copiilor să-şi audă muzica, lecţiile sau jocurile. Acest lucru permite cupelor căştilor să fie aşezate în partea din faţă a urechilor – astfel, copilul tău va auzi tot ce se întâmplă în jur.

Părinţii pot limita volumul şi timpul de redare prin intermediul aplicaţiei Philips

Părinţii pot limita volumul şi timpul de redare prin intermediul aplicaţiei Philips

Limitează cu uşurinţă atât volumul, cât şi timpul de redare cu aplicaţia Philips. Nivelul de decibeli al căştilor este limitat la 85 dB, însă poate fi setat la un nivel şi mai scăzut pentru urechi mai sensibile. Setează timpul de redare pentru o zi sau o săptămână, iar un mesaj vocal le va reaminti copiilor când s-a terminat timpul!

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Avantaje

super pre dieťa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Data utilizării 2023-11-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Data utilizării 2023-11-03

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Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.

  2. Volum limitat la < 85 dB în conformitate cu standardele EN 50332 pentru audiţie în siguranţă.