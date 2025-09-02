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Căşti supraauriculare wireless
Volum limitat la 85 dB
Lumini LED. Partajare audio
Durabile şi pliabile
Special concepute pentru a fi extra-sigure pentru urechile tinere, aceste căşti au fost limitate la 75 dB pentru audiţii acasă sau în timpul studiilor. Pentru a asculta în medii zgomotoase din afara casei, părinţii pot utiliza aplicaţia Philips Headphones pentru a seta o limită de volum pentru modul de călătorie de 85 dB.*
Butoanele rotunde mari de control din partea inferioară a cupelor pentru urechi facilitează utilizarea acestor căşti de către copii, iar cupele mai mici pentru urechi cu pernuţe moi fac purtarea confortabilă. Banda de susţinere cu pernuţe se ajustează uşor pentru o potrivire perfectă şi are puncte pe spate care îi ajută pe copii să vadă în ce direcţie să pună căştile.
LED-urile colorate de pe cupele pentru urechi se combină cu designul multicolor al acestor căşti iar acestea ies în evidenţă în toate modurile corecte. LED-urile pot fi setate să strălucească în diferite culori: strălucitoare pentru copiii care doresc să-şi exprime propriile idei de stil.
Premii
4.0
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Avantaje
dzwiek i design
Dezavantaje
nie ma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Avantaje
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Avantaje
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Dezavantaje
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Volumul este limitat la 75 dB în modul normal şi la 85 dB în modul de călătorie, în conformitate cu standardele EN 50332 pentru audiţie în siguranţă.