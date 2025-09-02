ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
  • Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie

4000 seriesCăşti supraauriculare wireless pentru copii

TAK4200BL/00

4
| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs

1 premiu

Disponibil în

Albastru
Albastru
Roz
Roz
Turcoaz cristalin
Turcoaz cristalin
Violet magenta
Violet magenta
Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie
Cu LED-uri colorate pe cupele pentru urechi şi o caracteristică distractivă de partajare a sunetului wireless, aceste căşti sunt create pentru a fi iubite de copii. Volumul lor este limitat pentru urechile tinere, iar modul special de călătorie permite copiilor să asculte în siguranţă şi în medii mai zgomotoase.
Vezi toate beneficiile

Sigure, distractive şi adecvate pentru călătorie

  • Căşti supraauriculare wireless

  • Volum limitat la 85 dB

  • Lumini LED. Partajare audio

  • Durabile şi pliabile

Întotdeauna sigure, întotdeauna distractive. Limite de volum pentru acasă şi călătorii*

Întotdeauna sigure, întotdeauna distractive. Limite de volum pentru acasă şi călătorii*

Special concepute pentru a fi extra-sigure pentru urechile tinere, aceste căşti au fost limitate la 75 dB pentru audiţii acasă sau în timpul studiilor. Pentru a asculta în medii zgomotoase din afara casei, părinţii pot utiliza aplicaţia Philips Headphones pentru a seta o limită de volum pentru modul de călătorie de 85 dB.*

Confort plăcut pentru copii şi uşurinţă de utilizare

Confort plăcut pentru copii şi uşurinţă de utilizare

Butoanele rotunde mari de control din partea inferioară a cupelor pentru urechi facilitează utilizarea acestor căşti de către copii, iar cupele mai mici pentru urechi cu pernuţe moi fac purtarea confortabilă. Banda de susţinere cu pernuţe se ajustează uşor pentru o potrivire perfectă şi are puncte pe spate care îi ajută pe copii să vadă în ce direcţie să pună căştile.

Design colorat cu lumini LED

Design colorat cu lumini LED

LED-urile colorate de pe cupele pentru urechi se combină cu designul multicolor al acestor căşti iar acestea ies în evidenţă în toate modurile corecte. LED-urile pot fi setate să strălucească în diferite culori: strălucitoare pentru copiii care doresc să-şi exprime propriile idei de stil.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Premii

  • Award image PBTAWARD127

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.0

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Avantaje

dzwiek i design

Dezavantaje

nie ma

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Avantaje

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Avantaje

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Dezavantaje

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Volumul este limitat la 75 dB în modul normal şi la 85 dB în modul de călătorie, în conformitate cu standardele EN 50332 pentru audiţie în siguranţă.