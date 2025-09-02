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  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
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Căști wireless on-ear pentru copii

TAK4200MP/00

4

| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs

2 premii

Disponibil în

Violet magenta
Violet magenta
Albastru
Albastru
Roz
Roz

Sigure, distractive și potrivite pentru călătorii

Cu LED-uri colorate pe cupele auriculare și o funcție distractivă de partajare audio wireless, aceste căști sunt concepute pentru a fi pe placul copiilor. Volumul este limitat pentru a proteja urechile copiilor, iar un mod special de călătorie le permite să asculte în siguranță și în medii mai zgomotoase.

Vezi toate beneficiile

Sigure, distractive și potrivite pentru călătorii

  • Căști wireless on-ear

  • Volum limitat la 85 dB

  • Lumini LED. Partajare audio

  • Durabile și pliabile

Întotdeauna în siguranță, întotdeauna distractive. Limite de volum pentru acasă și călătorii*

Întotdeauna în siguranță, întotdeauna distractive. Limite de volum pentru acasă și călătorii*

Concepute special pentru a oferi un plus de siguranță urechilor celor mici, aceste căști au volumul limitat la 75 dB pentru audiții acasă sau în timpul studiului. Pentru audiții în medii mai zgomotoase din afara casei, părinții pot folosi aplicația Philips Headphones pentru a seta limita de volum la 85 dB în modul de călătorie.*

Confort pentru copii și utilizare ușoară

Confort pentru copii și utilizare ușoară

Butoanele de control mari și rotunde din partea de jos a cupelor permit copiilor să utilizeze cu ușurință aceste căști, iar cupele mai mici, cu pernițe moi, le fac confortabile la purtare. Banda de susținere capitonată se reglează ușor pentru o potrivire perfectă și are puncte pe partea din spate, care îi ajută pe copii să vadă în ce poziție trebuie să își pună căștile.

Design colorat cu lumini LED

Design colorat cu lumini LED

LED-urile colorate din cupe se îmbină cu designul multicolor al acestor căști, făcându-le să iasă în evidență în toate modurile potrivite. LED-urile pot fi setate să lumineze în culori diferite: ideal pentru copiii care doresc să își exprime propriul stil.

Specificaţii tehnice

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Premii

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  • Imagine cu TPV_PBTAWARD135

Recenzii

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4.0

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Avantaje

dzwiek i design

Dezavantaje

nie ma

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data utilizării 2025-08-02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data utilizării 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Avantaje

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data utilizării 2025-07-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data utilizării 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Avantaje

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Dezavantaje

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data utilizării 2025-07-15

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data utilizării 2025-07-15

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Referințe

  1. Volum limitat la 75 dB în modul normal și la 85 dB în modul de călătorie, în conformitate cu standardele EN 50332 pentru ascultare în siguranță.