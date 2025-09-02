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Sigure, distractive și potrivite pentru călătorii
Cu LED-uri colorate pe cupele auriculare și o funcție distractivă de partajare audio wireless, aceste căști sunt concepute pentru a fi pe placul copiilor. Volumul este limitat pentru a proteja urechile copiilor, iar un mod special de călătorie le permite să asculte în siguranță și în medii mai zgomotoase.
Căști wireless on-ear
Volum limitat la 85 dB
Lumini LED. Partajare audio
Durabile și pliabile
Concepute special pentru a oferi un plus de siguranță urechilor celor mici, aceste căști au volumul limitat la 75 dB pentru audiții acasă sau în timpul studiului. Pentru audiții în medii mai zgomotoase din afara casei, părinții pot folosi aplicația Philips Headphones pentru a seta limita de volum la 85 dB în modul de călătorie.*
Butoanele de control mari și rotunde din partea de jos a cupelor permit copiilor să utilizeze cu ușurință aceste căști, iar cupele mai mici, cu pernițe moi, le fac confortabile la purtare. Banda de susținere capitonată se reglează ușor pentru o potrivire perfectă și are puncte pe partea din spate, care îi ajută pe copii să vadă în ce poziție trebuie să își pună căștile.
LED-urile colorate din cupe se îmbină cu designul multicolor al acestor căști, făcându-le să iasă în evidență în toate modurile potrivite. LED-urile pot fi setate să lumineze în culori diferite: ideal pentru copiii care doresc să își exprime propriul stil.
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Premii
4.0
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Avantaje
dzwiek i design
Dezavantaje
nie ma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data utilizării 2025-08-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data utilizării 2025-08-02
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Avantaje
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data utilizării 2025-07-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data utilizării 2025-07-21
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Avantaje
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Dezavantaje
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data utilizării 2025-07-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data utilizării 2025-07-15
Volum limitat la 75 dB în modul normal și la 85 dB în modul de călătorie, în conformitate cu standardele EN 50332 pentru ascultare în siguranță.