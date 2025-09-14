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Căști pe urechi pentru copii

TAK2000MP/00

4.8

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Blue
Blue
Pink
Pink
Turcoaz cristalin
Turcoaz cristalin
Violet magenta
Violet magenta

Super sigure, super distractive!

Lasă-i pe cei mici să se distreze cu aceste căști colorate cu fir! Sunt ușoare, rezistente și au volumul limitat pentru ascultare în siguranță. Au venit prietenii în vizită? Funcția de partajare audio le permite copiilor să își conecteze căștile în serie cu cele ale unui prieten, pentru a putea asculta împreună.

Vezi toate beneficiile

Super sigure, super distractive!

  • Căști pe urechi cu fir

  • Volum limitat la 85 dB

  • Personalizabile. Partajare audio

  • Durabile și pliabile

Mereu în siguranță, mereu distractive. Volum limitat la 85 dB*

Mereu în siguranță, mereu distractive. Volum limitat la 85 dB*

Concepute special pentru a proteja urechile celor mici, aceste căști au volumul limitat la 85 dB*. Muzică, desene animate, filme, videoclipuri educaționale: indiferent ce le place, puteți sta liniștiți, știind că nu vor asculta la un volum prea ridicat.

Confort pentru copii și utilizare ușoară

Confort pentru copii și utilizare ușoară

Cupele auriculare mai mici, cu pernițe moi, fac ca aceste căști ușoare să fie confortabile pentru copii. Banda de susținere căptușită se reglează ușor pentru o potrivire perfectă și are puncte pe partea din spate, care îi ajută pe copii să vadă în ce poziție trebuie să-și pună căștile.

Design colorat, cu cupe auriculare personalizabile

Design colorat, cu cupe auriculare personalizabile

Designul multicolor face căștile să iasă în evidență în toate modurile potrivite, iar copiii și le pot personaliza folosindu-și propriile creații artistice! Trebuie doar să ridice fereastra transparentă a cupei auriculare, să adauge desenele sau picturile lor și apoi să fixeze din nou fereastra.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Avantaje

wyglad, dzwiek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Avantaje

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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Referințe

  1. Volum limitat la 85 dB, în conformitate cu standardele EN 50332 pentru ascultare în siguranță.