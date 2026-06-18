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Căşti wireless supraauriculare

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Căşti wireless supraauriculare

TAH7508WT/97

Căşti wireless supraauriculare

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

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Aplicaţia Philips Headphones

Aplicaţia Philips Headphones îţi permite să profiţi din plin de potenţialul căştilor tale. Poţi accesa toate caracteristicile care îţi vor oferi cea mai bună experienţă audio de pe dispozitivul mobil.

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Aplicaţia Philips Headphones

Manuale şi documentaţie

Ghid de iniţiere rapidă - English (US)

  • PDF fişier, 9.9 MB
  • 18 June 2026

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 223.5 kB
  • 18 June 2026

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