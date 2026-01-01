Lasă-te captivat

Fie că lucrezi, fie că te joci, zilele tale trec fără griji cu aceste căşti wireless cu anulare a zgomotului! Anularea adaptivă a zgomotului şi potrivirea confortabilă pe ureche te fac să rămâi captivat. Obţii sunet bogat, fin şi poţi folosi setarea de decalaj redus pentru jocuri şi filme.