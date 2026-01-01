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Căşti wireless supraauriculare

TAH7508WT/97

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Lasă-te captivat

Fie că lucrezi, fie că te joci, zilele tale trec fără griji cu aceste căşti wireless cu anulare a zgomotului! Anularea adaptivă a zgomotului şi potrivirea confortabilă pe ureche te fac să rămâi captivat. Obţii sunet bogat, fin şi poţi folosi setarea de decalaj redus pentru jocuri şi filme.

Vezi toate beneficiile

Lasă-te captivat

  • Anularea zgomotului Pro

  • Căşti supraauriculare uşoare

  • Sunet natural. Bas dinamic

  • Durată de redare de până la 60 de ore

Bucură-te de anularea zgomotului Pro

Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.

Uşoare, confortabile, pliabile şi elegante!

Suporturile rotunde pentru cupe şi forma elegantă conferă acestor căşti supraauriculare un element distinctiv de stil. Pernuţele pentru cupe din spumă cu memorie menţin confortul în timpul ascultării îndelungate, iar cupele pentru urechi se pliază şi se rotesc spre interior pentru depozitare uşoară în buzunar sau în geantă.

Sunet excelent chiar şi la volum redus, cu Dynamic Bass

Te vei bucura de un sunet bogat de la difuzoarele de 40 mm şi de o bună izolare pasivă a zgomotului datorită fixării pe ureche. Pentru a te bucura de puterea maximă a basului fără a creşte volumul, activează Dynamic Bass prin intermediul butonului multifuncţional sau al aplicaţiei Philips Headphones.

Specificaţii tehnice

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