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5000 seriesCăşti wireless supraauriculare

TAH5209BK/00

5

| (2) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Confort şi sunet excelente, pliere compactă

Fixează aceste căşti supraauriculare wireless şi te vei bucura de un confort real în timp ce asculţi. Obţii sunet bogat cu bas profund chiar şi la volume reduse şi până la 65 de ore de redare. În plus, se pliază uşor pentru depozitare compactă în mişcare.

Vezi toate beneficiile

Confort şi sunet excelente, pliere compactă

  • Căşti supraauriculare uşoare

  • Sunet natural. Bas dinamic

  • Până la 65 de ore de redare

  • Apeluri clare

Atât de uşoare şi comode,le poţi purta ore întregi

Atât de uşoare şi comode,le poţi purta ore întregi

Aceste căşti supraauriculare sunt pregătite pentru confort de zi cu zi. Banda de cap amortizată este atât de uşoară încât abia o vei simţi,iar cupele moi pentru urechi pot fi înclinate,astfel încât se potrivească exact cum trebuie. Fiecare cupă pentru urechi este căptuşită cu spumă cu memorie: cu cât le porţi mai mult,cu atât le vei iubi mai mult.

Sunet excelent chiar şi la volum redus,cu Dynamic Bass

Sunet excelent chiar şi la volum redus,cu Dynamic Bass

Te bucuri de sunet excelent de la difuzoarele de 40 mm şi o bună izolare pasivă a zgomotului prin faptul că se poartă peste urechi. Dacă îţi place basul,activează Dynamic Bass prin aplicaţia Philips Headphones şi te poţi bucura de puterea maximă a melodiilor preferate,chiar dacă asculţi în linişte.

Durată de redare de până la 65 de ore cu încărcare rapidă

Durată de redare de până la 65 de ore cu încărcare rapidă

Cu până la 65 de ore de redare,aceste căşti wireless vor rezista la numeroase liste de redare. Se încarcă complet în doar 2 ore prin USB-C,iar o încărcare rapidă de 5 minute îţi va oferi suficientă energie pentru a continua redarea timp de încă 3 ore.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Avantaje

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Dezavantaje

Brak

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2026-08-18

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Avantaje

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Dezavantaje

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2026-03-12

Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2026-03-12

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