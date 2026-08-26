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TAH5209BK/00
Confort şi sunet excelente, pliere compactă
Fixează aceste căşti supraauriculare wireless şi te vei bucura de un confort real în timp ce asculţi. Obţii sunet bogat cu bas profund chiar şi la volume reduse şi până la 65 de ore de redare. În plus, se pliază uşor pentru depozitare compactă în mişcare.
Căşti supraauriculare uşoare
Sunet natural. Bas dinamic
Până la 65 de ore de redare
Apeluri clare
Aceste căşti supraauriculare sunt pregătite pentru confort de zi cu zi. Banda de cap amortizată este atât de uşoară încât abia o vei simţi,iar cupele moi pentru urechi pot fi înclinate,astfel încât se potrivească exact cum trebuie. Fiecare cupă pentru urechi este căptuşită cu spumă cu memorie: cu cât le porţi mai mult,cu atât le vei iubi mai mult.
Te bucuri de sunet excelent de la difuzoarele de 40 mm şi o bună izolare pasivă a zgomotului prin faptul că se poartă peste urechi. Dacă îţi place basul,activează Dynamic Bass prin aplicaţia Philips Headphones şi te poţi bucura de puterea maximă a melodiilor preferate,chiar dacă asculţi în linişte.
Cu până la 65 de ore de redare,aceste căşti wireless vor rezista la numeroase liste de redare. Se încarcă complet în doar 2 ore prin USB-C,iar o încărcare rapidă de 5 minute îţi va oferi suficientă energie pentru a continua redarea timp de încă 3 ore.
5.0
din 5
2
Recenzii
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Avantaje
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Dezavantaje
Brak
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2026-08-18
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Avantaje
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Dezavantaje
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2026-03-12
Acest review a fost făcut pentru 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2026-03-12