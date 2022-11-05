ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul
  • Iată basul

Producție oprită

Căşti wireless

TAH5205WT/00

2
| (6) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Iată basul
Acoperă-ţi urechile şi simte basul! Aceste căşti supraauriculare wireless dispun de un buton BASS Boost pentru un bas mai intens la o atingere. Beneficiezi de până la 29 de ore de redare, încărcare rapidă şi o conexiune Bluetooth solidă. Nu vei pierde niciun ritm.
Vezi toate beneficiile

Iată basul

  • Difuzoare de 40 mm/design închis

  • Greutate redusă

  • Pliere compactă

  • Până la 29 de ore de redare

Difuzoare puternice de 40 mm din neodim. Buton BASS Boost.

Difuzoare puternice de 40 mm din neodim. Buton BASS Boost.

Aceste căşti supraauriculare dispun de difuzoare acustice puternice din neodim, de 40 mm, care îţi oferă sunet clar şi bas puternic. Când vrei mai mult, apasă butonul BASS Boost şi vei simţi imediat diferenţa.

29 de ore de redare. Încărcare prin USB-C.

29 de ore de redare. Încărcare prin USB-C.

Obţii până la 29 de ore de redare la o încărcare de 2 ore prin USB-C. Dacă bateria se descarcă, o încărcare rapidă de 15 minute îţi va permite să continui redarea muzicii încă 4 ore. Cablul detaşabil îţi permite să foloseşti căştile şi cu fir.

Bandă de cap uşoară, reglabilă, cu pernuţă.

Disponibile în culori mate elegante, aceste căşti supraauriculare dispun de o bandă de cap cu pernuţă, atât de uşoară încât abia o vei simţi. Cupele moi pentru urechi sunt marcate clar pentru urechea stângă/dreaptă şi pot fi înclinate până obţii potrivirea perfectă.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

2.0

din 5

6

Recenzii

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Avantaje

Bassy bassy bassy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Avantaje

skvelý zvuk za slušnú cenu

Dezavantaje

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

30/10/2025

Slovensko

Slovensko

Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.

Avantaje

Dobrý ma bass

Dezavantaje

Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi

Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Disponibilitatea funcţiilor poate varia în funcţie de compatibilitatea cu telefoanele mobile.

  2. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.