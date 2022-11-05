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Producție oprită
TAH5205BK/00
Difuzoare de 40 mm/design închis
Greutate redusă
Pliere compactă
Până la 29 de ore de redare
Aceste căşti supraauriculare dispun de difuzoare acustice puternice din neodim, de 40 mm, care îţi oferă sunet clar şi bas puternic. Când vrei mai mult, apasă butonul BASS Boost şi vei simţi imediat diferenţa.
Obţii până la 29 de ore de redare la o încărcare de 2 ore prin USB-C. Dacă bateria se descarcă, o încărcare rapidă de 15 minute îţi va permite să continui redarea muzicii încă 4 ore. Cablul detaşabil îţi permite să foloseşti căştile şi cu fir.
Disponibile în culori mate elegante, aceste căşti supraauriculare dispun de o bandă de cap cu pernuţă, atât de uşoară încât abia o vei simţi. Cupele moi pentru urechi sunt marcate clar pentru urechea stângă/dreaptă şi pot fi înclinate până obţii potrivirea perfectă.
2.0
din 5
6
Recenzii
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Avantaje
Bassy bassy bassy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Cumpărător verificat
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Avantaje
skvelý zvuk za slušnú cenu
Dezavantaje
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Sorved
30/10/2025
Slovensko
Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.
Avantaje
Dobrý ma bass
Dezavantaje
Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi
Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Acest review a fost făcut pentru TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Disponibilitatea funcţiilor poate varia în funcţie de compatibilitatea cu telefoanele mobile.
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.