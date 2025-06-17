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  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
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  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
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  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!
  • Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!

4000 seriesCăşti supraauriculare wireless

TAH4209WT/00

4.9

| (9) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb mătase
Alb mătase
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roz
Roz

Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!

Cu până la 55 de ore de redare, aceste căşti auriculare wireless te vor menţine fericit timp de mai multe zile între încărcări. Obţine un sunet excelent, Dynamic Bass pentru un bas mai profund chiar şi la volume reduse şi poţi activa o setare de decalaj scăzut pentru videoclipuri.

Vezi toate beneficiile

Uşoare, confortabile, pliabile – care ţin zile întregi!

  • Căşti supraauriculare uşoare

  • Sunet natural. Bas dinamic

  • Până la 55 de ore de redare

  • Apeluri clare

Atât de uşoare şi comode, le poţi purta ore întregi

Atât de uşoare şi comode, le poţi purta ore întregi

Aceste căşti supraauriculare sunt pregătite pentru confort de zi cu zi. Banda de cap amortizată este atât de uşoară încât abia o vei simţi, iar cupele moi pentru urechi pot fi înclinate, astfel încât se potrivească exact cum trebuie. Fiecare cupă pentru urechi este căptuşită cu spumă cu memorie: cu cât le porţi mai mult, cu atât le vei iubi mai mult.

Sunet excelent chiar şi la volum redus, cu Dynamic Bass

Sunet excelent chiar şi la volum redus, cu Dynamic Bass

Te bucuri de sunet excelent de la difuzoarele de 32 mm şi o bună izolare pasivă a zgomotului prin faptul că se poartă peste urechi. Dacă îţi place basul, activează Dynamic Bass prin aplicaţia Philips Headphones şi te poţi bucura de puterea maximă a melodiilor preferate, chiar dacă asculţi în linişte.

Până la 55 de ore de redare. Încărcare USB-C.

Până la 55 de ore de redare. Încărcare USB-C.

Cu până la 55 de ore de redare, aceste căşti wireless vor rezista la numeroase liste de redare. Se încarcă complet în doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îţi va oferi suficientă energie pentru a continua redarea timp de încă 2 ore.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

9

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Avantaje

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

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