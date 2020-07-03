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Producție oprită
TAH4105BL/00
Difuzoare de 32 mm/design închis
Bandă de cap uşoară
Pliere compactă
Retrăieşte de nenumărate ori cele mai bune momente de pe ringul dans. Difuzoarele de 32 mm din neodim oferă bas puternic şi îndrăzneţ şi sunet clar. Designul închis asigură o izolare excepţională a sunetului pentru a te putea bucura de fiecare secundă din melodiile preferate.
Disponibile în culori mate elegante, aceste căşti supraauriculare dispun de o bandă de cap cu pernuţă, atât de uşoară încât abia o vei simţi. Cupele moi pentru urechi sunt marcate clar pentru urechea stângă/dreaptă şi pot fi înclinate până obţii potrivirea perfectă.
Lasă-te în voia basului. Cupele se pliază complet şi pivotează în interior, pentru depozitare uşoară în buzunar sau în geantă. Pliază-le şi eşti gata de plecare.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Avantaje
barva, udobje, so lahke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke