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  • Ritmurile tale. Stilul tău.
  • Ritmurile tale. Stilul tău.
  • Ritmurile tale. Stilul tău.
  • Ritmurile tale. Stilul tău.
  • Ritmurile tale. Stilul tău.
  • Ritmurile tale. Stilul tău.
  • Ritmurile tale. Stilul tău.
  • Ritmurile tale. Stilul tău.
  • Ritmurile tale. Stilul tău.
  • Ritmurile tale. Stilul tău.
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Producție oprită

3000 seriesCăşti supraauriculare

TAH4105BK/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roşu
Roşu
Ritmurile tale. Stilul tău.
Ai senzaţia că tocmai ai păşit pe ringul de dans. Aceste căşti supraauriculare îţi oferă sunet clar şi bas puternic. Banda de cap cu pernuţă îţi asigură confort, iar cu designul de culoare mată, poţi face ca muzica să îţi aparţină – cu stil.
Vezi toate beneficiile

Ritmurile tale. Stilul tău.

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Bandă de cap uşoară

  • Pliere compactă

Sunet clar şi bas puternic

Retrăieşte de nenumărate ori cele mai bune momente de pe ringul dans. Difuzoarele de 32 mm din neodim oferă bas puternic şi îndrăzneţ şi sunet clar. Designul închis asigură o izolare excepţională a sunetului pentru a te putea bucura de fiecare secundă din melodiile preferate.

Bandă de cap uşoară, reglabilă, cu pernuţă

Disponibile în culori mate elegante, aceste căşti supraauriculare dispun de o bandă de cap cu pernuţă, atât de uşoară încât abia o vei simţi. Cupele moi pentru urechi sunt marcate clar pentru urechea stângă/dreaptă şi pot fi înclinate până obţii potrivirea perfectă.

Design complet pliabil pentru depozitare uşoară

Lasă-te în voia basului. Cupele se pliază complet şi pivotează în interior, pentru depozitare uşoară în buzunar sau în geantă. Pliază-le şi eşti gata de plecare.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Avantaje

barva, udobje, so lahke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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