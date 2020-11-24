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Producție oprită

Căşti wireless intraauriculare

TAE4205WT/00

5
| (1) Recenzie

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
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Îţi plac momentele în care intervine basul? Aceste căşti wireless intraauriculare oferă bas mai puternic la atingerea unui buton! Obţii 10 ore de redare, încărcare rapidă şi vârfuri moi cu aripioară pentru o potrivire sigură şi o mai bună izolare pasivă a zgomotului.
Vezi toate beneficiile

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  • Difuzoare de 8,2 mm/design închis

  • Intraauriculare

Buton BASS Boost. Bas instantaneu mai puternic.

Buton BASS Boost. Bas instantaneu mai puternic.

Aceste căşti wireless dispun de difuzoare din neodim de 8,2 mm, care îţi oferă sunet clar şi bas puternic. Când vrei mai mult, apasă butonul BASS Boost de pe telecomanda de pe fir şi vei simţi imediat diferenţa.

10 de ore de redare. Încărcare prin USB.

10 de ore de redare. Încărcare prin USB.

Obţii 10 ore de redare la o încărcare de 2 ore prin USB-C. Dacă se termină bateria, o încărcare rapidă de 15 minute îţi va oferi încă 1,5 ore. Cablul plat al căştilor este purtat confortabil la gât, indiferent dacă ţii sau nu căştile în urechi.

Sigur, flexibil, confortabil

Tubul acustic oval şi capacele interschimbabile pentru elementele auriculare îţi oferă o fixare confortabilă în ureche. Vârfurile moi cu aripioară se fixează în siguranţă sub lobul urechii pentru o potrivire sigură şi o mai bună izolare pasivă a zgomotului.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Avantaje

jakosc, cena

Dezavantaje

brak

Acest review a fost făcut pentru TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Acest review a fost făcut pentru TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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  1. Rezultatele efective pot varia