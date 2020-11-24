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Producție oprită
TAE4205BK/00
Difuzoare de 8,2 mm/design închis
Intraauriculare
Aceste căşti wireless dispun de difuzoare din neodim de 8,2 mm, care îţi oferă sunet clar şi bas puternic. Când vrei mai mult, apasă butonul BASS Boost de pe telecomanda de pe fir şi vei simţi imediat diferenţa.
Obţii 10 ore de redare la o încărcare de 2 ore prin USB-C. Dacă se termină bateria, o încărcare rapidă de 15 minute îţi va oferi încă 1,5 ore. Cablul plat al căştilor este purtat confortabil la gât, indiferent dacă ţii sau nu căştile în urechi.
Tubul acustic oval şi capacele interschimbabile pentru elementele auriculare îţi oferă o fixare confortabilă în ureche. Vârfurile moi cu aripioară se fixează în siguranţă sub lobul urechii pentru o potrivire sigură şi o mai bună izolare pasivă a zgomotului.
5.0
din 5
1
Recenzie
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Avantaje
jakosc, cena
Dezavantaje
brak
Acest review a fost făcut pentru TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Acest review a fost făcut pentru TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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