ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta
  • Muzica ta, culoarea ta

Producție oprită

Căşti intraauriculare cu fir

TAE1105PK/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roz
Roz
Muzica ta, culoarea ta
Aceste căşti intraauriculare îţi permit să menţii prospeţimea muzicii în timp ce îţi etalezi stilul propriu. Te vei bucura de bas energic, de un aspect îndrăzneţ şi de o fixare confortabilă în ureche. Ai nevoie să foloseşti asistentul vocal al telefonului? Este suficient să apeşi pe telecomanda de pe fir.
Vezi toate beneficiile

Muzica ta, culoarea ta

  • Difuzoare 8,6 mm pentru bas îndrăzneţ

  • Un conector placat cu aur

  • Fixare intraauriculară sigură, comodă

  • Telecomandă pe fir pentru control uşor

Bas energic. Sunet clar.

Ce este viaţa în mişcare fără melodiile preferate? Aceste căşti oferă un bas îndrăzneţ din difuzoarele puternice de 8,6 mm din neodim şi dispun de un conector placat cu aur.

Dă un impuls muzicii în confort real

Designul ergonomic al tubului acustic şi cele trei mărimi de capace auriculare interschimbabile din cauciuc permit o fixare confortabilă în ureche. Bucură-te de fiecare secundă din melodiile preferate.

Telecomandă pe fir. Comută de la lista de melodii la apeluri.

Preia un apel, întrerupe lista de melodii – totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Excelent dacă basul este pe punctul să înceapă şi nu vrei să pierzi cele mai bune părţi.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips