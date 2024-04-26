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Producție oprită
TAE1105BL/00
Difuzoare 8,6 mm pentru bas îndrăzneţ
Un conector placat cu aur
Fixare intraauriculară sigură, comodă
Telecomandă pe fir pentru control uşor
Ce este viaţa în mişcare fără melodiile preferate? Aceste căşti oferă un bas îndrăzneţ din difuzoarele puternice de 8,6 mm din neodim şi dispun de un conector placat cu aur.
Designul ergonomic al tubului acustic şi cele trei mărimi de capace auriculare interschimbabile din cauciuc permit o fixare confortabilă în ureche. Bucură-te de fiecare secundă din melodiile preferate.
Preia un apel, întrerupe lista de melodii – totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Excelent dacă basul este pe punctul să înceapă şi nu vrei să pierzi cele mai bune părţi.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші