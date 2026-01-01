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Producție oprită
TAA1105WT/00
Difuzoare de 15 mm pentru sunet clar
suport de ureche cu fixare sigură
Lungime a cablului de 1,2 m
Grad de rezistenţă la transpiraţie IPX2
Suporturile flexibile, curbate pentru ureche îţi permit să ajustezi aceste căşti uşoare pentru o fixare confortabilă şi absolut sigură. Ai libertatea de a te mişca fără a-ţi face griji că vor cădea căştile în acel moment important.
Difuzoarele de 15 mm din neodim sunt perfect reglate şi oferă sunet clar, iar orificiile pentru bas accentuează performanţa basului. Elementele intraauriculare stau confortabil în ureche, fără să afecteze canalul auricular.
Bucură-te de fiecare minut al listelor de melodii preferate, fie că faci jogging pe trotuar sau pe cărările din parc. Telecomanda pe fir îţi permite să-ţi controlezi lista de redare, să activezi asistentul vocal al telefonului şi să preiei apeluri fără a pierde ritmul.
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