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  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă
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  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă

Producție oprită

Căşti intraauriculare sport cu microfon

TAA1105WT/00

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Din parc şi până pe stradă
Intră în ritm cu căştile rezistente la transpiraţie care îţi oferă sunet clar şi bas energizant pe care te poţi mişca. Designul flexibil cu suport pentru ureche menţine elementele auriculare în poziţie, iar cablul de 1,2 m are lungimea perfectă pentru telefonul din buzunar.
Vezi toate beneficiile

Din parc şi până pe stradă

  • Difuzoare de 15 mm pentru sunet clar

  • suport de ureche cu fixare sigură

  • Lungime a cablului de 1,2 m

  • Grad de rezistenţă la transpiraţie IPX2

Căşti care rămân în ureche, indiferent de cum te mişti

Suporturile flexibile, curbate pentru ureche îţi permit să ajustezi aceste căşti uşoare pentru o fixare confortabilă şi absolut sigură. Ai libertatea de a te mişca fără a-ţi face griji că vor cădea căştile în acel moment important.

Sunet clar, bas energic

Difuzoarele de 15 mm din neodim sunt perfect reglate şi oferă sunet clar, iar orificiile pentru bas accentuează performanţa basului. Elementele intraauriculare stau confortabil în ureche, fără să afecteze canalul auricular.

Control uşor pentru muzică şi apeluri

Bucură-te de fiecare minut al listelor de melodii preferate, fie că faci jogging pe trotuar sau pe cărările din parc. Telecomanda pe fir îţi permite să-ţi controlezi lista de redare, să activezi asistentul vocal al telefonului şi să preiei apeluri fără a pierde ritmul.

Specificaţii tehnice

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