Din parc şi până pe stradă

Intră în ritm cu căştile rezistente la transpiraţie care îţi oferă sunet clar şi bas energizant pe care te poţi mişca. Designul flexibil cu suport pentru ureche menţine elementele auriculare în poziţie, iar cablul de 1,2 m are lungimea perfectă pentru telefonul din buzunar.