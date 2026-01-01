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  • Din parc şi până pe stradă
  • Din parc şi până pe stradă

1000 seriesCăşti intraauriculare sport cu microfon

TAA1009RD/10

Disponibil în

Gri închis
Gri închis
Negru
Negru
Roşu
Roşu

Din parc şi până pe stradă

Intră în ritm cu căştile rezistente la transpiraţie care îţi oferă sunet clar şi bas energizant pe care te poţi mişca. Designul flexibil cu suport pentru ureche menţine elementele auriculare în poziţie iar cablul de 1,2 m are lungimea perfectă pentru telefonul din buzunar.

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Din parc şi până pe stradă

  • Difuzoare de 12 mm pentru sunet clar

  • Suporturi în formă de aripă pentru fixare sigură

  • Lungime a cablului de 1,2 m

  • Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie

Sunet clar, bas energizant

Difuzoarele de 12 mm din neodim sunt perfect reglate şi oferă sunet clar, iar orificiile pentru bas accentuează performanţa basului. Căştile intraauriculare stau confortabil în ureche, fără să afecteze canalul auricular.

Căşti care rămân în ureche, indiferent de cum te mişti

Suporturile flexibile, curbate pentru ureche îţi permit să ajustezi aceste căşti uşoare pentru o fixare confortabilă şi absolut sigură. Ai libertatea de a te mişca fără a-ţi face griji că vor cădea căştile în acel moment important.

Telecomandă cu 3 butoane, pe fir. Controlează cu uşurinţă muzica şi apelurile.

Cu telecomanda pe fir cu 3 butoane, utilizarea acestor căşti este o plăcere. Efectuează apeluri, navighează în listele de redare şi cere-i asistentului vocal orice, totul fără a-ţi atinge smartphone-ul.

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