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TAA1009RD/10
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Din parc şi până pe stradă
Intră în ritm cu căştile rezistente la transpiraţie care îţi oferă sunet clar şi bas energizant pe care te poţi mişca. Designul flexibil cu suport pentru ureche menţine elementele auriculare în poziţie iar cablul de 1,2 m are lungimea perfectă pentru telefonul din buzunar.
Difuzoare de 12 mm pentru sunet clar
Suporturi în formă de aripă pentru fixare sigură
Lungime a cablului de 1,2 m
Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie
Difuzoarele de 12 mm din neodim sunt perfect reglate şi oferă sunet clar, iar orificiile pentru bas accentuează performanţa basului. Căştile intraauriculare stau confortabil în ureche, fără să afecteze canalul auricular.
Suporturile flexibile, curbate pentru ureche îţi permit să ajustezi aceste căşti uşoare pentru o fixare confortabilă şi absolut sigură. Ai libertatea de a te mişca fără a-ţi face griji că vor cădea căştile în acel moment important.
Cu telecomanda pe fir cu 3 butoane, utilizarea acestor căşti este o plăcere. Efectuează apeluri, navighează în listele de redare şi cere-i asistentului vocal orice, totul fără a-ţi atinge smartphone-ul.
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