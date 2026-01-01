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SWV6021/00
Adaptor premium USB-C la HDMI şi VGA
Adaptor premium USB-C la HDMI (mamă) şi VGA. Cablu de 0,15 metri lungime. Ieşirea VGA acceptă redare Full HD 1920 x 1080P la 60 Hz. HDMI acceptă redare ultraclară 4K*2K la 30 Hz.
HDMI
VGA
Pentru această construcţie de calitate se utilizează numai materiale de cea mai bună calitate pentru a crea produse cu o rezistenţă sporită.
Acceptă o rezoluţie video de până la 4K (3840 x 2160) pentru a oferi cea mai bună calitate a imaginii şi o experienţă de joc supremă.
Aşază-te confortabil şi savurează o experienţă de vizionare superioară, cu 30 de cadre pe secundă. Vei avea parte de imagini video mai uniforme.
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