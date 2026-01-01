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Adaptor USB-C

SWV6021/00

Adaptor premium USB-C la HDMI şi VGA

Adaptor premium USB-C la HDMI (mamă) şi VGA. Cablu de 0,15 metri lungime. Ieşirea VGA acceptă redare Full HD 1920 x 1080P la 60 Hz. HDMI acceptă redare ultraclară 4K*2K la 30 Hz.

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Claritate şi sunet uimitoare

Adaptor premium USB-C la HDMI şi VGA

  • HDMI

  • VGA

Fabricat la calitate ridicată

Pentru această construcţie de calitate se utilizează numai materiale de cea mai bună calitate pentru a crea produse cu o rezistenţă sporită.

Rezoluţie 4K (3840 x 2160)

Acceptă o rezoluţie video de până la 4K (3840 x 2160) pentru a oferi cea mai bună calitate a imaginii şi o experienţă de joc supremă.

Imagini uniforme, cu semnal video de 30 de cadre pe secundă, transmis la 30 Hz

Aşază-te confortabil şi savurează o experienţă de vizionare superioară, cu 30 de cadre pe secundă. Vei avea parte de imagini video mai uniforme.

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