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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

Producție oprită

Saeco PicoBaristo DeluxeEspresor super-automat

SM5572/10

5

| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs

Cafea rafinată, adaptată uşor gusturilor tale

Explorează lumea cafelei cu reţete obişnuite precum espresso şi cappuccino sau specialităţi de cafea, cum ar fi americano sau espresso macchiato

Vezi toate beneficiile

Cafea rafinată, adaptată uşor gusturilor tale

  • 13 varietăţi

  • Carafă de lapte premium integrată

  • Antracit în faţă

  • Râşniţă reglabilă în 12 trepte

20.000 de ceşti din cea mai bună cafea cu râşniţe ceramice durabile

20.000 de ceşti din cea mai bună cafea cu râşniţe ceramice durabile

Râşniţele noastre sunt fabricate din ceramică de înaltă tehnologie, excepţional de dură şi de precisă. Boabele proaspete sunt măcinate uşor, fără risc de supraîncălzire: cu extragerea celor mai bune arome, oferind un gust superior al cafelei pentru cel puţin 20.000 de ceşti.

Insigna CSA: Saeco extrage cea mai bună parte din boabele tale de cafea

Insigna CSA: Saeco extrage cea mai bună parte din boabele tale de cafea

Tehnologia Saeco îţi permite să extragi cele mai bune arome din boabele tale de cafea preferate, pentru un gust şi o aromă intensă şi autentică (prăjită, ciocolatie, de nuci, fructată, florală, picantă).

Preparare rapidă cu boiler de apă de înaltă performanţă

Preparare rapidă cu boiler de apă de înaltă performanţă

O cafea impecabilă cere temperaturi perfecte. Funcţia noastră Thermoblock de înaltă performanţă este realizat din aluminiu uşor şi un corp din oţel inoxidabil, care se încălzeşte rapid la temperaturile optime

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

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5.0

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

4
3
2
1

08/01/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Skvělý výrobek

Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.

Avantaje

Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.

Dezavantaje

Zatím jsem nenael

Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data utilizării 2018-12-08

Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data utilizării 2018-12-08

06/01/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Kávovar maximálně vybavený

Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.

Avantaje

Možnost nastavení profilů, lehce se čistí

Dezavantaje

Žádné jsem nezjistil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data utilizării 2018-12-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data utilizării 2018-12-06

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý kávovar

Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data utilizării 2019-11-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data utilizării 2019-11-27

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Referințe

  1. Numărul real de ceşti depinde de varietăţile de cafea selectate, precum şi de ciclurile de clătire şi curăţare.