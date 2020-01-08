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Producție oprită
Cafea rafinată, adaptată uşor gusturilor tale
Explorează lumea cafelei cu reţete obişnuite precum espresso şi cappuccino sau specialităţi de cafea, cum ar fi americano sau espresso macchiato
13 varietăţi
Carafă de lapte premium integrată
Antracit în faţă
Râşniţă reglabilă în 12 trepte
Râşniţele noastre sunt fabricate din ceramică de înaltă tehnologie, excepţional de dură şi de precisă. Boabele proaspete sunt măcinate uşor, fără risc de supraîncălzire: cu extragerea celor mai bune arome, oferind un gust superior al cafelei pentru cel puţin 20.000 de ceşti.
Tehnologia Saeco îţi permite să extragi cele mai bune arome din boabele tale de cafea preferate, pentru un gust şi o aromă intensă şi autentică (prăjită, ciocolatie, de nuci, fructată, florală, picantă).
O cafea impecabilă cere temperaturi perfecte. Funcţia noastră Thermoblock de înaltă performanţă este realizat din aluminiu uşor şi un corp din oţel inoxidabil, care se încălzeşte rapid la temperaturile optime
5.0
din 5
6
Recenzii
83%
recomandă acest produs
Pepino319
08/01/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Skvělý výrobek
Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.
Avantaje
Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.
Dezavantaje
Zatím jsem nenael
Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data utilizării 2018-12-08
Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data utilizării 2018-12-08
Luka274
06/01/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Kávovar maximálně vybavený
Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.
Avantaje
Možnost nastavení profilů, lehce se čistí
Dezavantaje
Žádné jsem nezjistil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data utilizării 2018-12-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data utilizării 2018-12-06
PetrJbc
27/12/2019
Česká republika
Skvělý kávovar
Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data utilizării 2019-11-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data utilizării 2019-11-27
Numărul real de ceşti depinde de varietăţile de cafea selectate, precum şi de ciclurile de clătire şi curăţare.