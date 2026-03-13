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Producție oprită
Asistență
SM5572/10
Producție oprită
Espressorul Philips risipeşte cafea pudră fără a prepara cafea
Nu pot scoate unitatea de preparare din espressorul Philips
Cafeaua de la espressorul Philips este apoasă
Tava de scurgere a espressorului Philips se umple rapid
Cafeaua de la espressorul Philips nu este suficient de caldă
Espressorul Philips nu porneşte
Espressorul Philips nu spumează laptele bine
Se aude un zgomot de la espressorul Philips
Nu există debit de apă din rezervor în espressorul Philips
Din espressorul Philips nu iese cafea
Văd un cod de eroare pe espressorul Philips