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Producție oprită

ActionFitCăşti sport

SHQ1400LF/00

3.7
| (3) Recenzii

Disponibil în

Galben lime
Galben lime
Galben lime şi alb
Galben lime şi alb
FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
Căştile sport Philips Actionfit RunWild te împing către cea mai bună variantă a ta. Uşoare ca un fulg şi rezistente la apă, cu fixare personalizabilă. În acelaşi timp, driverele de mare putere oferă bas jos pentru a-ţi menţine corpul în mişcare.
Vezi toate beneficiile

Căşti sport cu fixare personalizabilă

FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE

  • Perfecte pentru utilizare în exterior

  • Lavabil

  • Rezist. la transpiraţie/apă

  • Cască

Personalizează-ţi echip. cu stiluri suport, dopuri sau căşti

Personalizează-ţi echip. cu stiluri suport, dopuri sau căşti

Personalizează-ţi echipamentul. Alege între suport, dopuri sau căşti pentru a păstra dispozitivul ferm în urechi, pentru a te putea mişca în voie.

Acustica deschisă permite intrarea sunetului pentru o conştientizare şi siguranţă sporită

Acustica deschisă permite intrarea sunetului pentru o conştientizare şi siguranţă sporită

Bucură-te de sunetul de calitate care nu blochează lumea din jurul tău. Deisngul acustic deschis permite intrarea sunetelor ambientale, astfel că poţi să fii conştient de mediu şi poţi fi în siguranţă în timpul antrenamentelor în aer liber.

Cablu ranforsat cu Kevlar® pentru durabilitate desăvârşită

Cablu ranforsat cu Kevlar® pentru durabilitate desăvârşită

Proiectat pentru rezistenţă şi putere. Cablul învelit în Kevlar este protejat împotriva ruperii şi deteriorării, rezistând antrenamentelor extreme.

Specificaţii tehnice

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3.7

din 5

3

Recenzii

4
3
2

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Avantaje

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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