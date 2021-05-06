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Producție oprită
SHQ1400CL/00
Disponibil în
Perfecte pentru utilizare în exterior
Lavabil
Rezist. la transpiraţie/apă
Cască
Personalizează-ţi echipamentul. Alege între suport, dopuri sau căşti pentru a păstra dispozitivul ferm în urechi, pentru a te putea mişca în voie.
Bucură-te de sunetul de calitate care nu blochează lumea din jurul tău. Deisngul acustic deschis permite intrarea sunetelor ambientale, astfel că poţi să fii conştient de mediu şi poţi fi în siguranţă în timpul antrenamentelor în aer liber.
Proiectat pentru rezistenţă şi putere. Cablul învelit în Kevlar este protejat împotriva ruperii şi deteriorării, rezistând antrenamentelor extreme.
3.7
din 5
3
Recenzii
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Avantaje
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki