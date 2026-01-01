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SHL5005WT/00
Pentru dragostea faţă de muzică
Aceste căşti sunt concepute pentru a vă bucura de muzică oriunde mergeţi. Pernuţele moi vă permit să ascultaţi în continuare melodiile dvs. preferate. Calitatea extraordinară a sunetului vă oferă o nouă experienţă de ascultare.
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Căştile se pliază pentru depozitare şi transport uşoare
Driverele de difuzoare de 32 mm oferă sunete excelente, cu un bas profund
Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat cu ceea ce este important pentru tine.
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