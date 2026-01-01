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Căşti cu microfon

SHL5005WT/00

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Pentru dragostea faţă de muzică

Aceste căşti sunt concepute pentru a vă bucura de muzică oriunde mergeţi. Pernuţele moi vă permit să ascultaţi în continuare melodiile dvs. preferate. Calitatea extraordinară a sunetului vă oferă o nouă experienţă de ascultare.

Vezi toate beneficiile

Oriunde mergeţi!

Pentru dragostea faţă de muzică

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere

Căştile se pliază pentru depozitare şi transport uşoare

Căştile se pliază pentru depozitare şi transport uşoare

Driverele de difuzoare de 32 mm oferă sunete excelente, cu un bas profund

Driverele de difuzoare de 32 mm oferă sunete excelente, cu un bas profund

Cu microfonul încorporat poţi comuta între ascultarea muzicii şi apeluri

Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat cu ceea ce este important pentru tine.

Specificaţii tehnice

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